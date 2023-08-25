فلسطين ترحب بالإدانات الدولية لتصريحات بن غفير "العنصرية‎"

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمواقف الدولية التي استنكرت وأدانت التصريحات التحريضية العنصرية التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

واعتبرت الخارجية، في بيان اطلعت عليه "إرم نيوز"، اليوم الجمعة، "أن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، إلا أنها غير كافية، خاصة وأن تلك التصريحات تعبر عن حقد وكراهية مطلقة تجاه الفلسطينيين والعرب".

وطالبت الوزارة "بضغط أمريكي ودولي حقيقي على نتنياهو لإقالة بن غفير واعتقاله عقابا له، خاصة وأن إرهاب المستوطنين تصاعد بشكل غير مسبوق ضد المواطنين الفلسطينيين؛ لشعورهم بالحماية والدعم والإسناد من أمثال بن غفير وسموتريتش".

وحمّلت الخارجية الفلسطينية حكومة إسرائيل ورئيسها نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن تكرار هذه المواقف والتصريحات.