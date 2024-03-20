لماذا كثفت إسرائيل استهداف مسؤولي حماس المؤثرين في إيصال المساعدات لغزة؟

وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، إن "إسرائيل تهدف من وراء ذلك تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التداعيات الخطيرة لذلك، ونشر الفوضى والفلتان الأمني والفراغ الإداري في قطاع غزة".

وأضاف: "نطالب المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم لإدانة جرائم الاحتلال المتتالية، وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف حرب التجويع، ووقف المجازر بحق شعبنا الفلسطيني والمدنيين والأطفال والنساء".

مخطط إسرائيلي

وقال رئيس اللجنة العليا للعشائر في القطاع، حسني المغني، إن "الاستهداف الإسرائيلي للقائمين على اتفاق إدخال المساعدات الإنسانية لغزة وشمالها يهدف لتخريب الاتفاق وضمان عدم تنفيذه"، مشدداً أن إسرائيل تحاول فرض مخططها المتعلق بتولي العشائر بشكل مباشر إدارة غزة.

وأوضح المغني، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "المسؤولين الأربعة الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الأيام الماضية، كانوا مشرفين على تنفيذ اتفاق جرى التوصل إليه بين العشائر ومنظمات إغاثية دولية، وتم تنفيذه قبل الهجوم على مجمع الشفاء الطبي".

وأضاف: "كان هناك تنسيق عالي المستوى بين العشائر وأجهزة الشرطة في غزة لإيصال المساعدات للسكان، والحيلولة دون وصولهم لنقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي كان يتسبب بمقتل وإصابة المئات".

وبيّن أن "عمليات الاغتيال أوقفت مؤقتاً تنفيذ الاتفاق، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي استهدف عدداً من أبناء العشائر الذين يتولون مهمة تأمين شاحنات المساعدات وإيصالها لغزة وشمالها"، مبيناً أن إسرائيل تخوض حرب تجويع ضد سكان غزة والشمال.

وأشار المغني، إلى أن "العشائر تجري مشاورات فيما بينها للاتفاق على آلية تمكنها من استئناف اتفاق إيصال المساعدات الإنسانية لغزة والشمال"، مبيناً أن العشائر ترفض التعاطي مع المحاولات الإسرائيلية للتواصل المباشر مع الوجهاء والمخاتير.

أهداف رئيسة

ويرى الخبير في الشأن الفلسطيني، مصطفى إبراهيم، أن "اغتيال إسرائيل لرموز حماس المؤثرين في آلية إدخال المساعدات لغزة يأتي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: الأول ضمان عدم وصول المساعدات بآلية منظمة لمناطق الشمال".