لبنان.. إحالة ملف خطف مشاري المطيري على القضاء العسكري

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء اليوم الخميس، إن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال ملف حادثة خطف المواطن السعودي مشاري المطيري على القضاء العسكري.

وخطف المواطن السعودي مشاري المطيري في العاصمة اللبنانية بيروت، في شهر أيار/مايو الماضي، حيثُ شهدت الحادثة إدانة واستنكار العديد من الشخصيات السياسية اللبنانية البارزة.