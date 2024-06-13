غروندبرغ: التزامات الأطراف اليمنية السابقة معرضة لـ"الخطر"

حذّر المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، من احتمالية تعرض كافة الالتزامات، التي تعهدت بها الأطراف اليمنية في السابق، للخطر.

وخلال إحاطة قدمها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لبحث آخر التطورات وجهود السلام في اليمن، أوردها حساب مكتبه الخاص على منصة "إكس"، قال غروندبرغ: "عادت الأطراف اليمنية إلى اللعبة ذات المحصلة الصفرية، وعوضاً عن وضع أولويات الشعب أولاً، لجأت الأطراف إلى اتخاذ تدابير تعتقد أنها تعزز مواقفها؛ مما يُعرض قابلية تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها مسبقاً للخطر".

وبيّن أن "عقلية المحصلة الصفرية تتجلى بشكل واضح في الاقتصاد، الذي انكمش بشكل حاد في أعقاب الهجوم على منشآت تصدير النفط في 2022؛ الأمر الذي نتج عنه توقف كامل لتصدير النفط الخام؛ مما أثر بشدة على دخل الحكومة اليمنية".