ضمن خطة لبن غفير.. إسرائيل تفرض إجراءات تعسفية جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين

وأضاف أن "مصلحة السجون الإسرائيلية كثفت مؤخراً عمليات التفتيش لغرف الأسرى، إضافة إلى تعمد الإهمال الطبي واتباع سياسة العزل الانفرادي"، مشيراً إلى أن "هناك نحو 68 أسيراً بالعزل في سجن النقب و50 في السجون الأخرى".

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن "ذلك سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في السجون الإسرائيلية، وأن الأسرى قد يتخذون إجراءات تصعيدية ضد مخطط بن غفير"، متابعاً: "إسرائيل تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد بالسجون".

وأردف: "نطالب بتحرك دولي لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين، وعلى المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى وتجاه اتفاقية جنيف التي تنظم حياتهم داخل السجون"، مشدداً على أن "هناك انتهاكاً إسرائيلياً واضحاً لتلك الحقوق".

ووفق إحصاءات فلسطينية، بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى نهاية الشهر الماضي 4780 أسيراً، بينهم 29 أسيرة، ونحو 160 طفلاً بينهم 3 أسيرات قاصرات، و915 معتقلاً إدارياً بينهم امرأة و5 أطفال.