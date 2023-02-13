ضمن خطة لبن غفير.. إسرائيل تفرض إجراءات تعسفية جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين
فرضت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، إجراءات تعسفية جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وذلك في إطار خطة أعدها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وفقاً لما أكده مسؤول فلسطيني.
ومنذ توليه منصبه الوزاري، أكد بن غفير، أنه "سيعمل على تغيير طبيعة حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وأنه لن يسمح بحصولهم على ظروف أفضل من تلك الموجودة"، فيما حذرت تقارير عبرية من انفجار الأوضاع في السجون.
وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حسن عبد ربه: إن "إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت الأسرى بسلسلة إجراءات تعسفية جديدة ضدهم، والتي تهدف للتضييق على حياتهم داخل السجون".
وأوضح عبد ربه في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "إدارة السجون أبلغت الأسرى بتقليص مدة الخروج للساحات ومدة الزيارات العائلية، والمبالغ المالية المسموح لعائلاتهم بإيداعها لهم من أجل شراء حاجياتهم".
وأشار عبد ربه إلى أن "السلطات الإسرائيلية قلصت المواد الشرائية، كما وقلصت المياه الساخنة للأسرى ومدة الحمامات لساعة واحدة، علاوة على إجراء تنقلات واسعة بين صفوف الأسرى بجميع السجون".
وبين أن "إسرائيل اتخذت إجراءً خطيراً يقضي بإلغاء غرف التنظيمات الفلسطينية داخل سجونها"، مشيراً إلى أن ذلك "يأتي في إطار سياسة العقوبات التي يفرضها بن غفير رداً على التوتر الأمني بالأراضي الفلسطينية".
وأضاف أن "مصلحة السجون الإسرائيلية كثفت مؤخراً عمليات التفتيش لغرف الأسرى، إضافة إلى تعمد الإهمال الطبي واتباع سياسة العزل الانفرادي"، مشيراً إلى أن "هناك نحو 68 أسيراً بالعزل في سجن النقب و50 في السجون الأخرى".
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن "ذلك سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في السجون الإسرائيلية، وأن الأسرى قد يتخذون إجراءات تصعيدية ضد مخطط بن غفير"، متابعاً: "إسرائيل تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد بالسجون".
وأردف: "نطالب بتحرك دولي لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين، وعلى المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى وتجاه اتفاقية جنيف التي تنظم حياتهم داخل السجون"، مشدداً على أن "هناك انتهاكاً إسرائيلياً واضحاً لتلك الحقوق".
ووفق إحصاءات فلسطينية، بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى نهاية الشهر الماضي 4780 أسيراً، بينهم 29 أسيرة، ونحو 160 طفلاً بينهم 3 أسيرات قاصرات، و915 معتقلاً إدارياً بينهم امرأة و5 أطفال.