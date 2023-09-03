الجيش السوداني يشن هجومًا لقطع طرق إمداد قوات الدعم السريع
شن الجيش السوداني هجومًا عنيفا على طرق إمداد تستخدمها قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان.
وجاء هذا الهجوم في الوقت الذي أعلن فيه قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رفضه التوصل إلى حل عن طريق التفاوض على ما يبدو.
وتسبب الصراع المستمر منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في تدمير السودان وتفاقم الجوع، وتدمير البنية التحتية، وقتل مئات المدنيين.
ونفذ الجيش عدة ضربات جوية في مدينة أم درمان، اليوم الأحد، غداة إعلان مصادر عسكرية نشر أعداد كبيرة من القوات البرية والأسلحة الثقيلة في مسعى لتعزيز السيطرة على المدينة.
ومن شأن هذه الهجمات أن تقطع طريق إمداد رئيسيًا لقوات الدعم السريع، التي ترسل الإمدادات من منطقة دارفور إلى أم درمان، ثم إلى بحري والعاصمة الخرطوم عبر نهر النيل.