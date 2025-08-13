هل أفشل "ممر السويداء" عقد لقاء الشيباني وديرمر في باريس؟

للمرة الثانية تأجل لقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي توماس باراك، الذي كان مقررا اليوم الأربعاء في باريس، إلى الأسبوع المقبل.

وعزت مصادر للقناة 12 العبرية هذا التأجيل إلى الحاجة لمزيد من الوقت للتحضير للقاء بشكل سليم؛ ما يعكس وجود أجواء معقدة خلال الفترة الأخيرة بين دمشق وتل أبيب.

يأتي ذلك مع الحديث عن "ممر المساعدات" الذي تطالب به إسرائيل ودروز السويداء، وسط قلق سوري من استخدامه في أمور أخرى، منها تهريب الأسلحة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إنهم طلبوا من الولايات المتحدة المساعدة في الحصول على موافقة الحكومة السورية لإنشاء ممر إنساني من إسرائيل إلى الدروز في السويداء، على مسافة عشرات الكيلومترات من الحدود.

ومن ناحيتهم، يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم أثاروا بالفعل هذه القضية مع الحكومة السورية، التي أعربت بدورها عن قلقها من أن تستغل "الميليشيات الدرزية" في المدينة الممر الإنساني لتهريب الأسلحة.

وبحسب التقدير الإسرائيلي، فإن الاتفاق بين تل أبيب ودمشق بشأن نقل المساعدات الإنسانية إلى الدروز في السويداء يمكن أن يشكل خطوة مهمة نحو بناء الثقة بين الطرفين، من ناحية، ومساعدة جهود الولايات المتحدة لتعزيز الترتيبات الإضافية بين إسرائيل وسوريا نحو إمكانية تطبيع العلاقات في المستقبل، من ناحية أخرى.

ووفقا للقناة العبرية، فإن من شأن الاتفاق على إنشاء مثل هذا الممر الإنساني أن يساعد أيضاً على استقرار الوضع في السويداء، ومنع حدوث أزمة إنسانية، وخفض التوترات في المنطقة، رغم أن هناك أصواتا تعترض على المساس بالسيادة السورية من خلال هذا الممر.

وكانت إسرائيل طلبت قبل أسابيع إيصال مساعدات إلى الدروز في السويداء عبر الأردن.

ووفقا لتقرير لقناة كان العبرية، رفض الأردنيون الطلب. وعوضا عن ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بإسقاط مساعدات إنسانية جوا.