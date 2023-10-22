من يُموّل حماس في حربها ضد إسرائيل؟

أثار تكاليف الحرب الباهظة التي تخوضها حركة حماس مع إسرائيل تسؤلات حول من يمول هذه الحرب، لا سيما أن تل أبيب تتلقى سنويًا نحو 4 مليارات دولار كمساعدات عسكرية من أمريكا.

وقال تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر": إن الجواب يكمن في شبكة معقدة من الاستثمارات التجارية للحركة، و"الجمعيات الخيرية" التي تديرها حماس، إضافة إلى معاملاتها من العملات المشفرة، والدعم الدولي، مما يجعل من الصعب تحديد القيمة الدقيقة لما تجنيه حماس، لكن خبراء يقدّرون أن "حماس" لديها "ميزانية تشغيلية" تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات.

وبين أن "حماس لديها جناحان واحد للخدمة الاجتماعية وآخر عسكري، حيث كان الأول نشطًا للغاية فيما يتصل بجمع الأموال، التي تذهب بالتأكيد للتمويل العسكري"، حسبما نقل الموقع عن فيكتور أسال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ألباني في مدينة نيويورك الأمريكية.

جمعيات خيرية وهمية

وأشار التقرير إلى أن الجمعيات الخيرية التابعة لحماس "والتي يُزعم أنها توفر الأموال لصالح احتياجات المواطنين في قطاع غزة من الغذاء أو الرعاية الطبية" هي محرك التمويل لجناح حماس العسكري.

وأضاف أنه "في حين أن بعض الأموال قد تصل في نهاية المطاف إلى أهدافها المقصودة، إلا أن المنظمات الخيرية، التي يقع مقرها الرئيسي خارج قطاع غزة وفي بعض الأحيان تتخذ من الدول الغربية مقرًا لها، تشكل في كثير من الأحيان جبهات متطورة لعمليات حماس العسكرية".