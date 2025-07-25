سوريا تتهم "قسد" بعرقلة اتفاق الاندماج مع الحكومة

قال مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، قتيبة إدلبي، اليوم الجمعة، إن قوات سوريا الديمقراطية تحاول فرض واقع اجتماعي وثقافي في محافظة دير الزور، وتستحوذ على مواردها، ما يعيق الجهود الرامية لتوحيد سوريا تحت قيادة موحدة.

وأضاف المسؤول السوري في تصريح لـ"الإخبارية"، أن "تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار لم يحرز أي تقدم بسبب غياب رؤية موحدة ضمن قيادة قسد"، مشدداً على ضرورة تحكيم العقل للوصول إلى حل واضح وتطبيق الاتفاق"، وفق قوله.

وأوضح قتيبة إدلبي أن الاتفاق "لا يحتاج شهوراً للتنفيذ، بل إرادة حقيقية"، داعياً "قسد" إلى الانخراط في مفاوضات جادة عبر وساطة فرنسية وأمريكية.

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة على تفاهم كامل مع الحكومة السورية، فيما تؤكد فرنسا استعدادها للضغط على "قسد" لتحقيق الحل الذي يطالب به السوريون.

ولفت قتيبة إدلبي أن "هناك دعماً واضحاً من الولايات المتحدة وفرنسا لجهود الحكومة السورية في بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية"، معولاً على "وعي العقلاء من جميع الأطراف" لحل المشكلات.

وأشار إلى أن اللقاء التشاوري المرتقب في باريس بين الحكومة السورية و"قسد" يهدف إلى استكمال عملية الاندماج الكامل للقوات ضمن إطار الدولة السورية، مؤكداً أن الموقف الفرنسي يدعم وحدة سوريا.

وأردف المسؤول السوري بأن "غياب الرؤية الموحدة ضمن قيادة قسد هو العائق الرئيسي أمام المفاوضات".

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وجاءت تصريحات المسؤول السوري بعد بيان مشترك سابق أصدرته وزارات الخارجية في سوريا وفرنسا والولايات المتحدة، عقب اجتماع ثلاثي في باريس اليوم الجمعة، ضم وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، دعا إلى عقد جولة مشاورات عاجلة بين مسؤولي دمشق و"قسد"، لتنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار بشكل كامل.

واستقبل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في باريس، في خطوة تمهيدية لجلسة تفاوضية مرتقبة بين "قسد" والحكومة الانتقالية في سوريا، برعاية مشتركة من فرنسا والولايات المتحدة، في إطار تنفيذ اتفاق 10/ مارس آذار.

وأفادت الخارجية الفرنسية بأن اللقاء شكّل فرصة لتأكيد عقد جلسة تفاوضية مرتقبة في باريس بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، في إطار تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار، برعاية فرنسية-أميركية.

وجدد وزير الخارجية الفرنسي خلال اللقاء موقف بلاده الداعم لحل سياسي تفاوضي يفضي إلى توحيد سوريا، وضمان إشراك سكان شمال شرق البلاد في مسار الانتقال السياسي، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق الكرد. وفق موقع "هاوار نيوز" الكردي.