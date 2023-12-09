العراق.. السوداني يوجه بالتحقيق مع "المقصرين" عن حماية السفارة الأمريكية

أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، "بإجراء تحقيق بحقّ المقصرين من القوة الماسكة للمنطقة، التي استخدمها مشاركون في الاعتداء، الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في العراق، وفرض العقوبات بحقهم". بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

جاء ذلك خلال ترؤسه مساء الجمعة، اجتماعًا أمنيًّا ضمّ قادة التشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية، جرت خلاله مناقشة الاعتداءات التي استهدفت مبنى السفارة الأمريكية في العراق، وما تشكّله من إساءة للأمن الوطني واستقرار البلاد وعلاقات العراق الدبلوماسية.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء استمع خلال الاجتماع إلى إيجاز عن سير التحقيقات الجارية، لتحديد العناصر التي تعبث بأمن البلد واستقراره، وتقديمهم للجهات القضائية المختصة؛ لينالوا جزاءهم العادل.