العراق.. توقيف مسؤولين كبار "حاليين وسابقين" على خلفية قضايا فساد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الإثنين، عن إصدارها أوامر بتوقيف 90 شخصًا بين مسؤولين حاليين وسابقين خلال الشهر الماضي على خلفية قضايا فساد.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفذة كانت بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا.
ووفق الوكالة، ذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "الجهات القضائية أصدرت 90 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها على القضاء".
وأوضح البيان، أن "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق 79 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من أول يناير إلى نهاية الشهر ذاته 19 أمر قبض و71 أمر استقدام".
وأضاف البيان، أن "الأوامر شملت 4 من أعضاء مجلس النواب الحالي، و5 نواب سابقين، ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين، إضافة إلى وكيلي وزير حاليين، ووكيلي وزير سابقين ووكيل أسبق".
ولفت إلى أن "من بين أوامر القبض والاستقدام ما صدر بحق 3 محافظين حاليين، و11 محافظا سابقا، و3 أسبقين، كما شملت الأوامر 10 مديرين عامين حاليين، و26 مديرا عاما سابقا، ومديرا أسبقا، فضلا عن 7 من أعضاء مجالس المحافظات سابقا".