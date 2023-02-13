العراق.. توقيف مسؤولين كبار "حاليين وسابقين" على خلفية قضايا فساد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الإثنين، عن إصدارها أوامر بتوقيف 90 شخصًا بين مسؤولين حاليين وسابقين خلال الشهر الماضي على خلفية قضايا فساد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفذة كانت بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا.

ووفق الوكالة، ذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "الجهات القضائية أصدرت 90 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها على القضاء".