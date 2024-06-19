العراق.. تأجيل الانسحاب الأمريكي يعمق الخلاف بين القوى السياسية

أحمد عبد

عمّق تأجيل انسحاب القوات الأمريكية من العراق الخلاف المحتدم أصلاً بين القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي "الشيعي"، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لا سيما تلك الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية.

وكان السوداني قد وعد قيادات الفصائل المسلحة "الشيعية" بإخراج القوات الأمريكية من العراق، شريطة إيقاف عملياتها العسكرية ضد القواعد والبعثات الدبلوماسية الأمريكية، قبيل زيارته إلى واشنطن في نيسان الماضي.

وجدد السوداني تأكيده ضرورة إنهاء التواجد الأمريكي، مشيراً إلى أن "مبررات وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق انتهت"، وأن إخراج تلك القوات التزام "لن تتراجع عنه الحكومة".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تخطط حاليا لسحب قواتها البالغ عددها نحو 2500 جندي من العراق. وقال الميجر جنرال في القوات الجوية، باتريك رايدر، في تصريح له، إنه "في الوقت الحالي ليس لدي علم بأي خطط (للتخطيط للانسحاب). نواصل التركيز بشدة على مهمة هزيمة تنظيم داعش".

وقال قيادي في أحد الفصائل المسلحة "الشيعية"، لـ"إرم نيوز"، إن "الفصائل المسلحة لا تثق برئيس الوزراء محمد السوداني ولا وعوده المتكررة تجاه إخراج القوات الأمريكية، لكننا نريد أن نمنحه فرصة إثبات وعوده من عدمها، حتى لا يتم إلقاء اللوم على الفصائل في حال تعاملت بالسلاح فيما بعد مع هذا الملف".

وأضاف: "ندرك جيداً أن الولايات المتحدة لن تخرج من العراق إلا بفعل الضربات المسلحة، والدبلوماسية لا يمكن أن تثنيها عن البقاء في البلاد"، مشيراً إلى أن "صبر فصائل "المقاومة" بدأ ينفد، وعلى الكتل السياسية داخل الإطار التنسيقي إرغام السوداني على تنفيذ وعوده أو الذهاب إلى إجراءات سياسية لاستبداله". "السوداني يريد حل هذا الملف، لكن يبدو أنه تورط بوعود غير قادر على تنفيذها".

وكانت الكتل السياسية داخل الإطار التنسيقي قد جمعت تواقيع في شباط الماضي 2024؛ لتشريع قانون لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، وطرحه على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة.

عام 2020 صوّت البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، الذي جاء بعيد اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية استهدفت مركبة كانا يستقلانها في محيط مطار بغداد.