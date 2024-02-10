جد الطفلة هند رجب: قتلها الجيش الإسرائيلي بطريقة بشعة

كشف جد الطفلة الفلسطينية هند رجب، تفاصيل العثور على جثتها وجثث بعض أفراد أسرتها، اليوم السبت، في منطقة "تل الهوى" غرب مدينة غزة، وأكد أن الجيش الإسرائيلي قتلها مع عائلتها.

وهزّت قصة هند العالم، الأسبوعين الماضيين، بعد اتصال هاتفي أجرته مع جمعية الهلال الأحمر، لطلب النجدة بعد محاصرتها من الجيش الإسرائيلي مع أفراد أسرتها، داخل سيارتهم، قبل أن ينقطع الاتصال معها.

وقال بهاء حمادة، جدّ الطفلة هند لـ"إرم نيوز": "بدأت عملية البحث عن هند وأسرتها بعد أن علمنا بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من منطقة (تل الهوى) ما مكّن طواقم الهلال الأحمر من الوصول للموقع المفترض".

وأضاف: "عثرت الجهات المختصة على هند (6 سنوات)، وعائلة خالها المؤلفة من 5 أفراد هم (بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، قتلى، داخل سيارتهم في المنطقة المذكورة، وقد تحللت جثثهم".

وتابع حمادة: "الجيش الإسرائيلي قتل هند وعائلتها، بأبشع طريقة، وذلك يتضح من آثار وعدد الرصاصات التي اخترقت السيارة، وكذلك ما أصاب عربة الهلال الأحمر من دمار".

من جهته، قال رائد النمس الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر، لـ"إرم نيوز"، إن "الجنود الإسرائيليين اغتالوا المسعفيْن فور وصولهما لسيارة الطفلة، بشكل متعمد، وهو ما تأكد بعد انقطاع الاتصال معهم".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي استهدف المسعفيْن يوسف زينو وأحمد المدهون، رغم وجود تنسيق مسبق لإنقاذ الطفلة هند"، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار "الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والإغاثية العاملة في قطاع غزة".