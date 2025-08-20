إسرائيل تستدعي 80 ألف جندي احتياط لتنفيذ عملية "عربات جدعون2"

قالت وسائل إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صادق على خطة هجومية للجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء 80 ألفًا من جنود الاحتياط لتنفيذ الخطة التي أطلق عليها "عربات جدعون 2".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن كاتس صادق على خطة الهجوم لاحتلال مدينة غزة، خلال اجتماع مع رئيس الأركان أيال زامير، بهدف السيطرة على المدينة، وتهيئة الظروف لإنهاء الحرب مع إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأشارت إلى أن من أهداف العملية الجديدة نزع سلاح حركة حماس وإبعاد كبار مسؤوليها، وإقامة منطقة أمنية لحماية التجمعات السكانية، والحفاظ على حرية الجيش الإسرائيلي في العمل الأمني بغزة.

وقال كاتس، إن "العملية ستغير وجه غزة ولن تبدو كما كانت في الماضي"، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وأوضحت أن كاتس أوعز للجيش الإسرائيلي بإصدار نحو 80 ألف أمر استدعاء لجنود احتياط لتنفيذ العملية، في حين أن الحكومة لا تؤيد تجنيد المتهربين من الخدمة العسكرية من اليهود المتشددين.

وقالت إنه "سيبدأ التنفيذ العملي لأوامر الاستدعاء في سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن الاستعدادات الإنسانية اللازمة لاستيعاب السكان الذين سيتم إجلاؤهم من مدينة غزة إلى الجنوب مع بدء الهجوم على المدينة.