مخيم الفارعة.. فقر وبطالة وسوء خدمات تفاقمها إجراءات الجيش الإسرائيلي

تحول مخيم الفارعة في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية إلى ساحة حرب، ضمن تصعيد إسرائيلي طال عدداً من مخيمات الضفة منذ الهجوم الواسع الذي نفذته حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويستهدف الجيش الإسرائيلي خلال عملياته من يقول إنهم مطلوبون، ويرافق عمليات الاقتحام التي ينفذها دمار يطال البنية التحتية للمخيمات وتخريب متعمد لممتلكات المواطنين.

خلال اقتحام المخيم، الجمعة، قتل 6 فلسطينيين من أهالي المخيم، ما رفع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى 272 قتيلاً.

ووصف ضابط الإسعاف في الهلال الأحمر، عدنان غنيمي، المخيم بـ"ساحة الحرب"، مضيفاً أن "المخيم تحول إلى موقع مواجهات عنيفة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي، واعتلاء القناصة أسطح منازل المخيم".