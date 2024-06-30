وزير إسرائيلي متوعدًا إيران و"حزب الله": سندمرهما
حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم السبت، من إن لم تتوقف ميليشيا "حزب الله" عن إطلاق النار فسيتحرك الجيش الإسرائيلي ضدها "بكل قوة" متوعدًا بـ"تدمير النظام الذي يهدد بالتدمير" في إشارة ضمنية إلى إيران.
وجاء تصريح كاتس ردًّا على تحذير بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، من أنه إذا شرعت إسرائيل في "عدوان عسكري شامل" على لبنان "فسوف تندلع حرب إبادة".
وقال كاتس في منشور على حسابه بمنصة "إكس" إن إيران تهدد اليوم بتدمير إسرائيل إذا ردَّت تل أبيب بشكل كامل على هجمات ميليشيا "حزب الله" من لبنان، وردّي على إيران واضح: "إذا لم يوقِف حزب الله إطلاق النار وينسحب من جنوب لبنان فسنتحرك ضده بكل قوة حتى يتم استعادة الأمن ويعود السكان إلى منازلهم"، مضيفًا أن "النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق التدمير" بحسب قوله.
وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قالت، يوم الجمعة في منشور على منصة "إكس"، إنه إذا شرعت إسرائيل في "عدوان عسكري شامل" على لبنان فإن "كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة ستكون مطروحة على الطاولة".
ومِن قبل، قال الجيش الإسرائيلي إنه أعدّ خططًا لشن هجوم في لبنان، بينما تعمل الولايات المتحدة على وضع حد للهجمات العابرة للحدود ومنعها من التصاعد إلى حرب شاملة.
وفي وقت سابق هدد مسؤولون إسرائيليون بشن عملية عسكرية في لبنان إن لم يتم التوصل إلى نهاية تفاوضية لإبعاد "حزب الله" اللبناني عن الحدود.
ويتبادل "حزب الله"، المدعوم من إيران، وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية بشكل شبه يومي منذ الـ8 من أكتوبر الماضي.
وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعًا إقليميًّا.
وحذَّر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الأحد الماضي، من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في لبنان ربما تدفع إلى رد إيراني دفاعًا عن ميليشيا "حزب الله" النافذة هناك، ما من شأنه أن يؤدي إلى حرب أوسع نطاقًا قد تعرض القوات الأمريكية في المنطقة إلى الخطر.