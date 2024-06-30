وزير إسرائيلي متوعدًا إيران و"حزب الله": سندمرهما

حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم السبت، من إن لم تتوقف ميليشيا "حزب الله" عن إطلاق النار فسيتحرك الجيش الإسرائيلي ضدها "بكل قوة" متوعدًا بـ"تدمير النظام الذي يهدد بالتدمير" في إشارة ضمنية إلى إيران.

وجاء تصريح كاتس ردًّا على تحذير بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، من أنه إذا شرعت إسرائيل في "عدوان عسكري شامل" على لبنان "فسوف تندلع حرب إبادة".

وقال كاتس في منشور على حسابه بمنصة "إكس" إن إيران تهدد اليوم بتدمير إسرائيل إذا ردَّت تل أبيب بشكل كامل على هجمات ميليشيا "حزب الله" من لبنان، وردّي على إيران واضح: "إذا لم يوقِف حزب الله إطلاق النار وينسحب من جنوب لبنان فسنتحرك ضده بكل قوة حتى يتم استعادة الأمن ويعود السكان إلى منازلهم"، مضيفًا أن "النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق التدمير" بحسب قوله.