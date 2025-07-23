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العالم العربي

دوي انفجار عنيف بمحيط موقع عسكري بريف حمص وسط سوريا

دوي انفجار عنيف بمحيط موقع عسكري بريف حمص وسط سوريا
مقاتلون بالجيش السوري الجديدالمصدر: AP
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 5:21 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، بدوي انفجار عنيف في محيط موقع عسكري بريف  حمص وسط البلاد.

وقال المرصد إن دوي الانفجار سمع بمحيط  الفوج 64، قرب بلدة شنشار في ريف حمص الجنوبي، مشيرا إلى أنه تبعه استنفار أمني وانتشار لعناصر وزارة الدفاع في المنطقة.

وتضاربت المعلومات حول أسباب الانفجار، في حين لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن الانفجار.

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 يشار إلى أن الكتيبة العسكرية في حي النيرب شرق مدينة حلب، شهدت في 11 الشهر الجاري، انفجارًا ضخمًا مجهولا هزّ المنطقة، ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان في السماء، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث للتعامل مع أي إصابات محتملة.

ورافق الانفجار حالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة، وعلى الفور اتجهت عناصر من الجهات المختصة إلى المكان للكشف عن الحادث، وفق المرصد.

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