قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيل مدرستين للأونروا في غزة (فيديو)

قصف الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدرستين تابعتين لوكالة "الأونروا" في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، معظمهم نساء وأطفال.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي استهدف مدرسة "عبد الفتاح حمود" في منطقة "يافا" وسط مدينة غزة ومدرسة "أسماء" في منطقة الشاطئ غربي المدينة.

وقالت هيئة الدفاع المدني في غزة إن طواقمها انتشلت 6 قتلى ونقلت عدداً من المصابين جراء الاستهداف الإسرائيلي لمدرسة "عبد الفتاح حمود".

وشهدت أحياء "النصر" و"الدرج" ومنطقة "الشجاعية" في مدينة غزة، إلى جانب عدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، قصفاً إسرائيلياً عنيفاً سقط خلاله عدد من القتلى والمصابين.