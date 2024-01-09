قمّة ثلاثية في عمّان بشأن غزة

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن العاهل الأردني الملك عبدالله سيعقد قمة مع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، يوم غدٍ الأربعاء؛ لبحث "التطورات الخطيرة" في قطاع غزة.

وتأتي القمة مع دخول الحرب في غزة شهرها الرابع، وعقب زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة؛ بهدف بحث تجنب اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وقال بلينكن إنه وجد زعماء المنطقة عازمين على منع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ويتهم الأردن بنيامين نتنياهو بمحاولة توسيع رقعة الصراع عبر التصعيد في غزة وقصف المدنيين.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، إنه من غير المقبول أن يسمح المجتمع الدولي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجر الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الصفدي قوله لنظيرته الفرنسية كاترين كولونا، خلال اتصال هاتفي، إن خطر امتداد الحرب "يتزايد يوما بعد يوم" مع استمرار إسرائيل في عمليات "القتل والدمار في غزة".