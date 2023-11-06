بلينكن يعد بمزيد من المساعدة لغزة خلال زيارته تركيا

وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، في أنقرة، بتأمين مساعدة إنسانية أكبر "خلال الأيام المقبلة" لسكان قطاع غزة المحاصر.

وقال بلينكن في ختام لقاء على انفراد استمر ساعتين ونصف ساعة مع وزير الخارجية التركي فيدان هاكان، "نعمل بصورة نشطة جدا لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة ولدينا وسائل ملموسة تماما لتحقيق ذلك".

تأتي زيارة بلينكن لأنقرة، وهي الأولى منذ شنّت إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر، فيما يتصاعد غضب تركيا ورئيسها أردوغان حيال إسرائيل والغرب.

وأكد الوزير الأمريكي للصحافيين: "أحرزنا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة من أجل زيادة المساعدة التي تصل لسكان غزة"، مؤكداً أن "توقفا (في المعارك) قد يساهم في ذلك أيضا".

من جهته، طالب فيدان نظيره الأمريكي بوقف إطلاق نار "فوري" و"تام" في قطاع غزة، بحسب مصدر دبلوماسي تركي، وهو ما تعارضه واشنطن في الوقت الحاضر داعية في المقابل إلى "هدنات" لإيصال المساعدات الإنسانية.