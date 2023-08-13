الجيش الأردني يسقط مُسَيَّرةً محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

الجيش الأردني يسقط مُسَيَّرةً محملة بالمخدرات قادمة من سوريا
أسقطت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، طائرة مسيرة "درون" محملة بكمية من مادة الكرستال المخدرة، كانت قادمة من الأراضي السورية إلى المملكة.
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت ظهر اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
وأضاف المصدر، في بيان أورده الموقع الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة، أنه من خلال الرصد والمتابعة تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكريستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دومًا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.