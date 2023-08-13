الجيش الأردني يسقط مُسَيَّرةً محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

أسقطت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، طائرة مسيرة "درون" محملة بكمية من مادة الكرستال المخدرة، كانت قادمة من الأراضي السورية إلى المملكة.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت ظهر اليوم الأحد، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".