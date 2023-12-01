مفاوضات معقدة "تحت التهديد" بين حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة

تواجه مفاوضات تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة عقبات متزايدة في ظل جملة من الظروف الميدانية والسياسية المعقدة وضغط كل من حماس وإسرائيل من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.

وتم الإعلان عن تمديد الهدنة في يومها السابع (الخميس) قبل دقائق قليلة من انقضاء موعد آخر هدنة تم الاتفاق عليها بين الطرفين، ما يشير إلى الصعوبات التي واجهت المفاوضات بين الجانبين لاستمرار الهدوء وعدم العودة للتصعيد العسكري.

وتم بموجب اتفاق تمديد الهدنة في يومها الأخير تسليم ستة رهائن إسرائيليين مقارنة بعشرة كان يتم تسليمهم خلال الأيام السنة التي سبقت هذا اليوم، وتتهم إسرائيل حركة حماس بالمماطلة في تسليم المزيد من الأسرى.

مفاوضات معقدة

وكشف مصدر قيادي فلسطيني لـ"إرم نيوز" جانباً من المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، مشيراً إلى أن الظروف التي خلقتها الحرب زادت من صعوبة إدارة الملف.