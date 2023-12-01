مفاوضات معقدة "تحت التهديد" بين حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة
تواجه مفاوضات تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة عقبات متزايدة في ظل جملة من الظروف الميدانية والسياسية المعقدة وضغط كل من حماس وإسرائيل من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.
وتم الإعلان عن تمديد الهدنة في يومها السابع (الخميس) قبل دقائق قليلة من انقضاء موعد آخر هدنة تم الاتفاق عليها بين الطرفين، ما يشير إلى الصعوبات التي واجهت المفاوضات بين الجانبين لاستمرار الهدوء وعدم العودة للتصعيد العسكري.
وتم بموجب اتفاق تمديد الهدنة في يومها الأخير تسليم ستة رهائن إسرائيليين مقارنة بعشرة كان يتم تسليمهم خلال الأيام السنة التي سبقت هذا اليوم، وتتهم إسرائيل حركة حماس بالمماطلة في تسليم المزيد من الأسرى.
مفاوضات معقدة
وكشف مصدر قيادي فلسطيني لـ"إرم نيوز" جانباً من المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، مشيراً إلى أن الظروف التي خلقتها الحرب زادت من صعوبة إدارة الملف.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز" إن "المفاوضات معقدة وإن إسرائيل تحاول فرض شروطها وزيادة عدد المفرج عنهم في إطار ذات الاتفاق".
وأضاف "المقاومة الفلسطينية طلبت هدنة لعدة أيام من أجل التواصل لحصر أعداد الأسرى لديها بشكل كامل، والعثور على بعض منهم ممن فقدت الاتصال بعناصرها المكلفين بتأمينهم نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، لكن إسرائيل ترفض ذلك".
وأوضح أن "الفصائل الفلسطينية مصممة على أن الانتقال من تبادل المدنيين من الرجال أو حتى الجنود الإسرائيليين المختطفين سيكون ثمنه أكبر بكثير من الثمن الذي دفعته إسرائيل مقابل الإفراج عن النساء والأطفال الذين كانوا أسرى في غزة".
وأشار إلى أن دخول حركة الجهاد الإسلامي في صفقة التبادل كانت تمثل رسالة لوحدة الموقف بين الفصائل الفلسطينية في إدارة هذا الملف، نافياً وجود خلافات حول هذه القضية.
واتهمت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، إسرائيل برفض استلام جثامين ثلاثة رهائن من الأطفال والنساء من عائلة واحدة، ما يشير إلى أن إسرائيل تتمسك بإطلاق سراح الأحياء في المرحلة الأولى من التفاوض بشأن الأسرى.