غالانت لحكومة نتنياهو: كيف ستعيد عملية غزة المختطفين؟

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، توضيحات من حكومة بنيامين نتنياهو بشأن كيف ستؤدي العملية العسكرية في غزة إلى إعادة المختطفين، وما إذا كانت أهداف الحرب قد تغيّرت.

وخلال مشاركته في المؤتمر الدولي السنوي لمكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان، قال غالانت: "إن العملية العسكرية التي أطلقناها، أمس، تنطوي على فرص عملياتية مهمة" لكنه استدرك: "إلا أنني لم أسمع بعد كيف ستؤدي إلى إعادة المختطفين، أو استبدال نظام حركة حماس".

وطالب الحكومة، "أن توضح ذلك. إذا غيّرت الحكومة أهداف الحرب، عليها إبلاغ الرأي العام، وإن لم تفعل، عليها أن توضح كيفية تحقيقها".

وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية "البيجر"، التي استهدفت "حزب الله" في لبنان، يومي 17 و18 سبتمبر 2024، قال غالانت: "لو نفّذنا العملية كما خططنا لها، لما كان حزب الله موجودًا اليوم، لأنه كان سيُقضى عليه فعليًا".