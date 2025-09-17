الإمارات تنفذ إخلاءً طبياً عاجلاً لـ 119 مريضاً ومصاباً من قطاع غزة برفقة ذويهم

logo
العالم العربي

غالانت لحكومة نتنياهو: كيف ستعيد عملية غزة المختطفين؟

غالانت لحكومة نتنياهو: كيف ستعيد عملية غزة المختطفين؟
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانتالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، توضيحات من حكومة بنيامين نتنياهو بشأن كيف ستؤدي العملية العسكرية في غزة إلى إعادة المختطفين، وما إذا كانت أهداف الحرب قد تغيّرت.

أخبار ذات علاقة

إسرائيليون يتظاهرون ضد الهجوم البري على غزة

الغالبية تؤيد التفاوض.. نتنياهو أمام زلزال شعبي بسبب العملية البرية في غزة

وخلال مشاركته في المؤتمر الدولي السنوي لمكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان، قال غالانت: "إن العملية العسكرية التي أطلقناها، أمس، تنطوي على فرص عملياتية مهمة" لكنه استدرك: "إلا أنني لم أسمع بعد كيف ستؤدي إلى إعادة المختطفين، أو استبدال نظام حركة حماس".

وطالب الحكومة، "أن توضح ذلك. إذا غيّرت الحكومة أهداف الحرب، عليها إبلاغ الرأي العام، وإن لم تفعل، عليها أن توضح كيفية تحقيقها".

وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية "البيجر"، التي استهدفت "حزب الله" في لبنان، يومي 17 و18 سبتمبر 2024، قال غالانت: "لو نفّذنا العملية كما خططنا لها، لما كان حزب الله موجودًا اليوم، لأنه كان سيُقضى عليه فعليًا".

أخبار ذات علاقة

قادة مخططي البيجر

الظهور الأول.. إسرائيل تكرم مخططي تفجير "البيجر" (فيديو إرم)

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC