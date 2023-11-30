قصف متكرر لمطار دمشق الدولي.. رسائل سياسية بلغة النار

يعيش مطار دمشق الدولي واقعًا أمنيًّا عصيبًا جراء استهدافه المتكرر مِن قِبل الجيش الإسرائيلي، فلا تكاد تمر ساعات على عودته للخدمة، إلا وتعيد ضربات جديدة تعطيله وإخراجه عن الخدمة، بحسب بيانات رسمية للجيش السوري.

واستمر القصف الإسرائيلي على مواقع داخل سوريا، وبلغ منذ بداية العام الحالي، 55 هجومًا، طال أهدافًا مختلفة، قيل إنها مواقع ميليشيات موالية لإيران، آخرها، مبنى قيد الإنشاء لفندق في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، أوقع قتيلين اثنين وأضرارًا مادية.

ويرى محللون وخبراء عسكريون سوريون تحدَّث إليهم موقع "إرم نيوز" من العاصمة دمشق، أن "استهداف إسرائيل المتكرر لمطار دمشق ومحاولة إبقائه خارج الخدمة، بالتزامن مع الحرب في غزة، يحمل رسائل سياسية بلغة النار، بدليل محدودية الضربات واستهدافها مدرجات المطار دون أن تحدث دمارًا في بنيته التحتية".