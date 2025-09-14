logo
"سانا": الانتخابات النيابية في سوريا قد تُجرى خلال الشهر الجاري
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري (البرلمان)، أن طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة تخضع حاليًّا للدراسة تمهيدًا لإقرار اللوائح النهائية، وتوقع المتحدث باسمها نوار نجمة أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن نجمة، أن الجدول الزمني الدقيق لسير العملية الانتخابية سيُحدد فور الإعلان عن القوائم النهائية للهيئات الناخبة.

وأشارت الوكالة إلى أن اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في المحافظات أنهت قبل أيام أعمالها المتعلقة باستقبال طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة.

