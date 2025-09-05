سوريا.. القبض على "خلية إرهابية" قتلت عناصر أمن بطرطوس

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على أفراد "خلية إرهابية" متورطة في اغتيال عنصرين من قوات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس.

وأوضحت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، أن العملية الأمنية جرت على أيدي وحدة المهام الخاصة التابعة لقيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس.

وأضافت، أن العملية استهدفت أوكار "الخلية الإرهابية" في ريف المحافظة، وأسفرت عن إلقاء القبض على المتورطين في الهجوم الذي استهدف دورية أمنية عند أحد مداخل المدينة قبل عدة أيام.

وبالإضافة إلى تورط أفراد "الخلية الإرهابية" في اغتيال عنصري أمن داخلي، قالت الوزارة إنهم كانوا مسؤولين أيضًا عن الهجوم على مواقع تابعة لقوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في 6 مارس/ آذار من العام الجاري.

وبعد إلقاء القبض عليهم من قبل وحدة المهام الخاصة في طرطوس، تمت إحالتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، قبل عرضهم على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي 19 من أغسطس/ آب الماضي، لقي عنصران من الأمن الداخلي السوري حتفهما في هجوم مسلح استهدف دورية بمدينة طرطوس، غربي البلاد.