هل تسري هدنة غزة على جبهة جنوب لبنان‎؟

قبل ساعات من سريان هدنة غزة، تقاطعت توقعات أكثر من مصدر حول أن الهدنة تسري أيضاً على جبهة جنوب لبنان، وتحدثت المعلومات عن كون زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت، تأتي في إطار العمل على ضبط هذه الجبهة.

وقال عبد اللهيان بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء الأربعاء، إن "الهدنة في غزة لمدة أربعة أيام أمر جيد، لكن الأهم من ذلك هو العمل للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف: "إذا لم يحصل وقف مستدام لإطلاق النار، فستسوء الأمور، والمنطقة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب".

بموازاة ذلك، وتزامناً مع مواكب تشييع الصحفيين والمدنيين في لبنان، الذين سقطوا بالاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة، تواصلت العمليات العسكرية بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي على جانبي الحدود.

وأعلن حزب الله عن استهدافه موقع البغدادي "والتموضعات العسكرية في محيطه"، كما استهدف ثكنة يفتاح وموقع ثكنة ميتات وموقع المالكية والعاصي والمرج والمنارة وبياض بليدا وموقع الراهب وحانيتا، وموقع الرادار في مزارع شبعا.