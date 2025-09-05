غارة جوية إسرائيلية تدمر برجا سكنيا في منطقة أنصار غربي مدينة غزة

إسرائيل: بدأنا توسيع عملياتنا في غزة وفتحنا "أبواب الجحيم"

دبابات إسرائيلية في قطاع غزةالمصدر: رويترز
محمد أبو شعر
05 سبتمبر 2025، 10:14 ص

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بدء توسيع العملية العسكرية في مدينة غزة، وفتح "أبواب الجحيم" على المدينة التي يقصفها الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة.

وقال كاتس عبر حسابه على منصة "إكس": "يتم الآن فتح باب الجحيم على غزة، والجيش يوجّه أول إنذار بالإخلاء لمبنى مرتفع في مدينة غزة قبل قصفه"، وفق تعبيره.

وأضاف: "من هذه اللحظة ستتسع العمليات العسكرية وتتصاعد وتيرتها حتى ترضخ حماس لشروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن، وتجريدها من السلاح، أو أن يتم تدميرهم"، وفق قوله.

البرج السكني في غزة

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الجيش بدأ بتوسيع العملية في مدينة غزة، لافتة إلى أن المرحلة الأولى هي هدم المباني متعددة الطوابق.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء برج مشتهى غرب مدينة غزة، وهو أحد أطول البنايات السكنية غرب مدينة غزة.

ويضم برج مشتهى شققًا سكنية ومكاتب لمؤسسات إغاثية وصحفية عاملة في قطاع غزة، وسبق أن دمر الجيش الإسرائيلي الطوابق العلوية منه خلال عملياته العسكرية في مدينة غزة.

وتشهد مدينة غزة التي يسيطر الجيش الإسرائيلي على نحو نصف مساحتها تكثيفًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، عبر محورين شمال وجنوب المدينة.

وأفادت تقارير إسرائيلية، بأن الجيش سيطلب من جميع سكان المدينة إخلائها والتوجه جنوبًا في غضون الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للسيطرة الكاملة عليها.

