ارتفاع حصيلة ضحايا الحوثي جراء الغارات الإسرائيلية على صنعاء والجوف

أعلنت وزارة الصحة والبيئة التابعة لميليشيا الحوثي في اليمن، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات، التي شنتها إسرائيل، الأربعاء، على صنعاء والجوف، إلى 211 قتيلاً وجريحاً.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" في نسختها الخاضعة للحوثي، أن الحصيلة بلغت "46 قتيلاً منهم 5 أطفال و11 إناث، فيما وأصيب 165 آخرين منهم 31 طفل و29 إناث".

وبحسب البيان، ارتفع عدد الضحايا في صنعاء إلى 38 قتيلاً، إلى جانب 147 مصاباً، فيما قتل 8 مواطنين وأصيب 18 آخرين في مديرية "الحزم" بمحافظة "الجوف".

وقصفت إسرائيل العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة "الجوف" شمال البلاد، في إطار سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة بين إسرائيل وميليشيا الحوثيين المتحالفين مع إيران، ضمن تداعيات الحرب في غزة.

وجاءت الغارات بعد هجوم جوي على صنعاء في 30 أغسطس/ آب، أسفر عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء، في أول هجوم من نوعه يستهدف كبار المسؤولين، بحسب "رويترز".

وقال الجيش الإسرائيلي "نُفذت الغارات رداً على هجمات شنها نظام الحوثيين الإرهابي ضد دولة إسرائيل، والتي أُطلقت خلالها طائرات مسيرة وصواريخ سطح-سطح باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عمليتيْ إطلاق من اليمن، إحداهما لصاروخ والأخرى لطائرة مسيّرة، فيما أقر الحوثيون لاحقًا بمسؤوليتهم عن الإطلاقين.