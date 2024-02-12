"حرق المنازل".. مأساة ممنهجة ترتكبها إسرائيل في غزة

يتعمد "لواء غفعاتي"، وهو هو أحد ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي التي تتبع قيادة المنطقة الجنوبية، حرق المنازل في شمال غزة بعد استخدامها كثكنات عسكرية أثناء عمليات الاقتحام والاجتياح البري.

ويروي الغزي يوسف الدلو مأساته مع حرق منزله غرب مدينة غزة: "نزحت من منزلي بعد القصف الإسرائيلي على منطقة غرب غزة وتحديدًا محيط مجمع الشفاء الطبي، حيث تعرضنا لأعنف أحزمة نارية يمكن أن يتعرض لها إنسان في حياته".

وفي حديثه لـ"إرم نيوز" قال الدلو: "اتجهت وعائلتي باتجاه الشرق نحو شارع صلاح الدين للالتحام مع آلاف النازحين في ذلك الوقت، في مشهد مهيب متجهين تحت القصف ونيران المدافع والصواريخ إلى جنوب وادي غزة حيث المناطق الآمنة كما ادعى الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "جاءني خبر من أحد جيراني المتبقين في المدينة أن الجيش الإسرائيلي تمركز في منزلي عدة أيام أثناء العملية البرية، وفور الانتهاء من منطقتنا، حرق الجنود الإسرائيليون المنزل بالكامل".

وأضاف الدلو "نزل الخبر عليّ كالصاعقة، فرغم حجم الدمار الهائل الذي حلّ بالأحياء السكنية لم أتخيل لحظة أن يتعرض المنزل للحرق، وأن يصبح أثرًا بعد عين، لا سيما وأنه جديد، حيث كنت أنهيت بناءه قبل عامين واحتجت لاقتراض مبلغ كبير من المال لبنائه وشراء الأثاث وتشطيبه على أكمل وجه، وما زلت أدفع حتى هذه اللحظة في ثمن القرض، رغم أن ما اقترضت من أجله لم يعد له وجود".

وأشار "أشعر بغصة لا يمكنني تحملها، حين أفكر بأنني الآن وأولادي أصبحنا بلا مأوى ونعيش حياة التشرد والحاجة".