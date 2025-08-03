في ذكرى "خراب الهيكل".. مستوطنون يقتحمون الأقصى بقيادة بن غفير (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، على رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، في ما يُسمى بذكرى "خراب الهيكل".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "نحو 2200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى حتى اللحظة، وأدوا طقوسًا تلمودية، ورقصات، وسط صراخ عمّ أرجاء المسجد".

وأشارت محافظة القدس في بيان إلى أن مئات المستوطنين احتشدوا قرب باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى، واقتحموه بشكل جماعي، مضيفة أن "الخطوة إشارة رمزية خطيرة ترمي إلى مساعٍ استعمارية لإحياء الحلم التوراتي ببناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى".

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وشارك في عملية الاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست من حزب الليكود الإسرائيلي عميت هاليفي.

ورفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية بشكل جماعي في المسجد وسط حراسة من الشرطة الإسرائيلية، التي منعت المقدسيين من الوصول للبلدة القديمة في القدس، لتأمين زيارة المستوطنين.

وقبيل اقتحام المسجد الأقصى جاب المستوطنون شوارع البلدة القديمة بالقدس، ورددوا هتافات مناهضة للعرب.

وكانت منظمات إسرائيلية متطرفة قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى اليوم الأحد، في ذكرى "خراب الهيكل"، وسط تحذيرات فلسطينية من خطورة مثل هذه الخطوات.