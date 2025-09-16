ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

logo
العالم العربي

تفاهمات أمنية مع إسرائيل.. الخارجية السورية تكشف تفاصيل اتفاق السويداء

تفاهمات أمنية مع إسرائيل.. الخارجية السورية تكشف تفاصيل اتفاق السويداء
وزير الخارجية السوري أسعد الشيبانيالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

كشفت الخارجية السورية الثلاثاء تفاصيل التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول جنوب سوريا، في إطار خريطة طريق اعتمدتها سوريا بدعم من الولايات المتحدة والأردن حول محافظة السويداء.

وقالت الخارجية في بيان عبر حسابها في منصة "إكس" إن من بين الخطوات التي تنصّ عليها الخريطة هي أن "تعمل الولايات المتحدة، وبالتشاور مع الحكومة السورية، على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل، مع التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

أخبار ذات علاقة

من اليمين باراك الشيباني والصفدي

دمشق تعلن خريطة طريق للمصالحة في السويداء بدعم من واشنطن وعمّان

وفي وقت سابق من اليوم، صرح مسؤول سوري بأن "القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري"، الذي تطالب إسرائيل بجعله منزوع السلاح.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC