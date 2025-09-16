تفاهمات أمنية مع إسرائيل.. الخارجية السورية تكشف تفاصيل اتفاق السويداء

ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة
كشفت الخارجية السورية الثلاثاء تفاصيل التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول جنوب سوريا، في إطار خريطة طريق اعتمدتها سوريا بدعم من الولايات المتحدة والأردن حول محافظة السويداء.
وقالت الخارجية في بيان عبر حسابها في منصة "إكس" إن من بين الخطوات التي تنصّ عليها الخريطة هي أن "تعمل الولايات المتحدة، وبالتشاور مع الحكومة السورية، على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل، مع التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مسؤول سوري بأن "القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري"، الذي تطالب إسرائيل بجعله منزوع السلاح.