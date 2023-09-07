قوات سوريا الديمقراطية تتعهد بتلبية مطالب العشائر بعد اشتباكات

تعهد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، بتلبية مطالب العشائر العربية في شرق سوريا، وتصحيح "الأخطاء" التي قال إنها ارتكبت في إدارة المنطقة، في مسعى لنزع فتيل توترات أججت قتالاً مميتًا على مدى أيام.

وقُتل عشرات الأشخاص منذ انتفاضة مقاتلين من العشائر العربية على قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، الأسبوع الماضي، في أول انتفاضة من نوعها منذ طردت القوات، التي يقودها الأكراد، تنظيم "داعش" من المنطقة قبل أكثر من 4 سنوات بدعم من الولايات المتحدة.

ودفعت الانتفاضة، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تعكس شكاوى العرب المتزايدة، الولايات المتحدة إلى بذل جهود من أجل وقف التصعيد.