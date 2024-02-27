مصادر: ميليشيا حزب الله ستوقف إطلاق النار إذا وافقت حماس على هدنة

قال مصدران مقربان من ميليشيا حزب الله، الثلاثاء، إن الحزب سيوقف إطلاق النار على إسرائيل إذا وافقت حليفتها حركة حماس على اقتراح لهدنة مع إسرائيل في غزة، وما لم تواصل القوات الإسرائيلية قصف لبنان.

وأدت هدنة مؤقتة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، إلى السماح بتبادل إطلاق سراح رهائن وسجناء، وتوقف الاشتباكات عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتدرس حماس حاليا اقتراحا جديدا وافقت عليه إسرائيل خلال محادثات مع وسطاء في باريس، الأسبوع الماضي؛ من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بتعليق القتال 40 يوما، وهو ما سيكون أول وقف ممتد للحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

وبحسب "رويترز"، قال أحد المصدرين المقربين من الحزب إنه "في اللحظة التي تعلن فيها حماس موافقتها على الهدنة، وفي اللحظة التي يتم فيها إعلان الهدنة، فإن حزب الله سيلتزم بالهدنة وسيوقف عملياته في الجنوب فورا كما حدث في المرة السابقة"، لكن المصدرين قالا إنه "إذا واصلت إسرائيل قصف لبنان فإن حزب الله لن يتردد في مواصلة القتال".

ولم يرد المكتب الإعلامي للحزب حتى كتابة التقرير على طلب للتعليق.

وتصر ميليشيا حزب الله، التي تتمتع بنفوذ كبير في لبنان، على أنها لن تناقش أي ترتيبات في جنوب لبنان لحين الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وقال المصدران إن هذا الموقف لم يتغير، وقال المصدر الأول إن حزب الله سبق أن قال إنه لن يتسنى إجراء محادثات إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة، وهو متمسك بهذا الموقف.