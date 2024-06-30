الرئيس الجزائري يعزي ملك المغرب بوفاة والدته

أعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تعازيه لملك المغرب محمد السادس، بوفاة والدته الأميرة للا لطيفة.

وتوجه تبون إلى الملك محمد السادس بالقول: "تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها، وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألمّ بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر، فباسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي"، وفق ما أوردت الرئاسة الجزائرية على فيسبوك.

وتوفيت، السبت، والدة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأميرة للا لطيفة، أرملة الملك الراحل الحسن الثاني، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي في بيان.

وأورد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت.. حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأضاف البيان المقتضب "إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته".