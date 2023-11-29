إسرائيلية تكشف فحوى لقاء سريع مع السنوار في نفق بغزة

قالت إسرائيلية عمرها 85 عاما اختطفتها حركة (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأطلقت سراحها بعد ذلك بأسبوعين إنها التقت بزعيم الحركة في غزة يحيى السنوار في أثناء وجودها في الأسر وسألته كيف لا يخجل من التصرف بعنف مع نشطاء السلام من أمثالها.

وتم نقل يوشيفيد ليفشيتز من منزلها في كيبوتس نير عوز في إسرائيل إلى غزة.

وذكرت لصحيفة "دافار" الإسرائيلية إنها واجهت السنوار عندما زار الرهائن في نفق تحت الأرض حيث كانت حماس تحتجزهم.

وأضافت ليفشيتز للصحيفة الناطقة بالعبرية/ "كان السنوار معنا بعد ثلاثة أو أربعة أيام من وصولنا... سألته كيف لا يخجل من التصرف بهذا الشكل مع أشخاص دعموا السلام طوال هذه السنوات".

وأضافت: "لم يجب. التزم الصمت".

وذكر حفيد ليفشيتز لرويترز إنها ناشطة سلام ساعدت هي وزوجها الفلسطينيين المرضى في غزة على الوصول إلى المستشفى لسنوات.

كما تم اختطاف زوجها عوديد (83 عاما) من منزلهما ولا يزال محتجزا.

وفي حديثها مع الصحفيين عقب إطلاق سراحها من الأسر لدى حماس الشهر الماضي، قالت ليفشيتز إنها "مرت بجحيم" خلال الأسبوعين اللذين قضتهما رهينة في قطاع غزة.

وكانت ليفشيتز واحدة من أربع نساء أطلقت حماس سراحهن في بداية الحرب. وقالت إنها تعرضت للضرب عندما تم اختطافها، لكنها عوملت بعد ذلك بشكل جيد في أثناء أسرها لمدة أسبوعين.

وعند إطلاق سراحها التفتت لمصافحة ملثما ممن كانوا يحتجزونها. وعندما سئلت عن السبب أجابت "لقد عاملونا بلطف ولبّوا جميع احتياجاتنا".