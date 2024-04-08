إسرائيل تعلن اغتيال "مسؤول بارز" في ميليشيا حزب الله (فيديو)

وأضاف :"كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ اعتداءات إرهابية في مسارات مختلفة في منطقة جبال الرميم ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية. كما كان مسؤولًا عن عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأشار أدرعي إلى أنه "تم القضاء على عنصريْن آخريْن في حزب الله كانا برفقة علي أحمد حسين لدى استهدافه".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام ذكرت أن 3 أشخاص قتلوا جراء غارة إسرائيلية على منطقة السلطانية في جنوب البلاد، دون أن تكشف هوية الضحايا.

وذكرت الوكالة أن غارة إسرائيلية على منزل مأهول في بلدة السلطانية في القطاع الأوسط، جنوبي البلاد، أدت إلى مقتل 3 وإصابة آخرين.