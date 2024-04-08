إسرائيل تعلن اغتيال "مسؤول بارز" في ميليشيا حزب الله (فيديو)
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال "مسؤول بارز" وعنصرين آخرين في ميليشيا حزب الله اللبناني، وقال إنه كان يخطط لتنفيذ "اعتداءات إرهابية" ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بالعربية على منصة "إكس"، أن طائرات حربية أغارت الليلة الماضية على منطقة السلطانية، وقضت على علي أحمد حسين، ووصفه بأنه "قائد منطقة الهجوم حجير (جبال الرميم) في قوة الرضوان" التابعة لميليشيا حزب الله.
وقال أدرعي إن "علي حسين يعتبر عنصرًا مسؤولًا وبارزًا في حزب الله الذي يقابل لمستوى قائد لواء".
وأضاف :"كان مسؤولًا عن تخطيط وتنفيذ اعتداءات إرهابية في مسارات مختلفة في منطقة جبال الرميم ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية. كما كان مسؤولًا عن عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية".
وأشار أدرعي إلى أنه "تم القضاء على عنصريْن آخريْن في حزب الله كانا برفقة علي أحمد حسين لدى استهدافه".
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام ذكرت أن 3 أشخاص قتلوا جراء غارة إسرائيلية على منطقة السلطانية في جنوب البلاد، دون أن تكشف هوية الضحايا.
وذكرت الوكالة أن غارة إسرائيلية على منزل مأهول في بلدة السلطانية في القطاع الأوسط، جنوبي البلاد، أدت إلى مقتل 3 وإصابة آخرين.