من نزوح إلى آخر.. الأرض تضيق بأهالي غزة

ضاعفت العملية العسكرية الإسرائيلية في خانيونس، جنوب غزة، معاناة النازحين، بعد أن أجبرت عشرات الآلاف منهم على التوجه لمدينة رفح المجاورة قرب الحدود المصرية، لتضيف معاناة مركبة لكارثة نزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني خرجوا من منازلهم بسبب الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وشن الجيش الإسرائيلي، ليلة أمس الإثنين، عمليات قصف جوية مركزة على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، كما تقدمت قواته برياً تجاه مركز المدينة، بعد أن قطع المناطق الشرقية لها.

وتكدس الآلاف من النازحين قرب دوار العودة مركز مدينة رفح؛ أملًا بالعثور على مكان يلجؤون إليه في مراكز الإيواء بالمدينة، لكن هذه المراكز المكتظة أصلًا لم تستطع استيعاب إلا القليل منهم.