من نزوح إلى آخر.. الأرض تضيق بأهالي غزة
ضاعفت العملية العسكرية الإسرائيلية في خانيونس، جنوب غزة، معاناة النازحين، بعد أن أجبرت عشرات الآلاف منهم على التوجه لمدينة رفح المجاورة قرب الحدود المصرية، لتضيف معاناة مركبة لكارثة نزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني خرجوا من منازلهم بسبب الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وشن الجيش الإسرائيلي، ليلة أمس الإثنين، عمليات قصف جوية مركزة على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، كما تقدمت قواته برياً تجاه مركز المدينة، بعد أن قطع المناطق الشرقية لها.
وتكدس الآلاف من النازحين قرب دوار العودة مركز مدينة رفح؛ أملًا بالعثور على مكان يلجؤون إليه في مراكز الإيواء بالمدينة، لكن هذه المراكز المكتظة أصلًا لم تستطع استيعاب إلا القليل منهم.
واستخدم النازحون ما توفر من وسائل النقل للوصول إلى مدينة رفح وافترشوا الأرض بانتظار الحصول على مكان يقضون فيه ليلتهم التي يتوقع أن تشهد هطولاً للأمطار، في ظل تأثر المنطقة بمنخفض جوي.
ووجد الستيني محمد الفرا، الذي كان يستقبل أكثر من 50 نازحًا في منزله، نفسه مضطرًا للخروج منه بسبب القصف المكثف والتقدم في منطقة القرارة إلى الشمال من مدينة خانيونس.
وقال لـ"إرم نيوز": "نجحنا في إيجاد مكان يؤوي النساء والأطفال في إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وسننام نحن في العراء بساحة المدرسة حتى نبحث عن مكان آخر يكفي الجميع".
وأضاف: "لدينا خيارات جميعها صعبة، إما الموت في منازلنا أو الخروج للمجهول دون أن يعلم أحد أو يتوقع ماذا يمكن أن يحدث".
وتقول الشابة هنادي الحلو إن عائلتها توزعت بين وسط قطاع غزة وجنوبها، مشيرة إلى أنها ما زالت تحاول البحث عن مأوى يقيها وأطفالها برودة الطقس في ساعات الليل.
وأضافت، لـ"إرم نيوز": "وجدنا بعض الخيام المغطاة بالنايلون التي أقامها بعض أهل الخير، لكنها مكتظة جدًا، ولا تتوفر دورات مياه ولا أي من مقومات الحياة"، مستدركة: "نحن كأننا ننام في الشارع".
وفي غرب مدينة رفح، افترش المئات الأرض ونصب آخرون خيامًا لتوفير مأوى لهم ولعائلاتهم، وهو الخيار الذي لم يكن متاحاً لكثيرين.
ولجأ آلاف آخرون لمستشفى لم يكتمل بناؤه غرب المدينة، وأقاموا فيه، في غياب كامل لكل معايير السلامة ودون توفر أي من مقومات الحياة فيه.