مقتل مستوطن ومجندة في الضفة الغربية مع تواصل المداهمات

قتِل مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، بعملية إطلاق نار على سيارته بين رام الله ونابلس، عند ما يعرف بمفترق "عيون الحرامية"، وفق ما نقلت تقارير إعلامية.

إلى جانب ذلك، قُتلت مجندة إسرائيلية وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة في جنين.

وأعلنت القناة السابعة العبرية، مقتل المجندة شاي كرماي، وهي جندية في القوات الخاصة، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 60 قتيلًا.