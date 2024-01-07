مقتل مستوطن ومجندة في الضفة الغربية مع تواصل المداهمات
قتِل مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، بعملية إطلاق نار على سيارته بين رام الله ونابلس، عند ما يعرف بمفترق "عيون الحرامية"، وفق ما نقلت تقارير إعلامية.
إلى جانب ذلك، قُتلت مجندة إسرائيلية وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة في جنين.
وأعلنت القناة السابعة العبرية، مقتل المجندة شاي كرماي، وهي جندية في القوات الخاصة، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 60 قتيلًا.
فيما اعتقلت قوة إسرائيلية، فجر اليوم، فتاة في نابلس لم تُعرف هويتها بعد، من شارع تونس، بحسب وسائل إعلام فلسطينية، ضمن حملة اقتحامات لمناطق في الضفة الغربية، تكثفت بعد أحداث الـ7 من أكتوبر الماضي.
وكان الجيش الإسرائيلي، اقتحم نابلس من المدخل الغربي. وداهم بضع بنايات سكنية في حي المعاجين ونشر القناصة في المنطقة، وسط اندلاع مواجهات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، مقتل ستة فلسطينيين، بقصف مسيّرة إسرائيلية تجمّعًا لمواطنين في مدينة جنين قرب دوار الشهداء، فجر اليوم الأحد.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، اقتحم الجيش الإسرائيلي جنين، واندلعت اشتباكات هناك، أدّت لتدمير جيب عسكري إسرائيلي بالكامل بعد استهدافه بعبوة ناسفة، فيما أعلنت مصادر عبرية إصابة 4 جنود وضباط في الاشتباكات.