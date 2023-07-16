السودان.. محادثات مرتقبة بجدة ومعارك عنيفة في الخرطوم

ويتبادل الجانبان الاتهامات باستهداف المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد، حيث جدد الجيش اتهامه لقوات الدعم السريع باستهداف مستشفى في أم درمان بالقصف المدفعي؛ مما "تسبب بأضرار كبيرة بمركز غسيل الكلى والعناية المكثفة وغرفة العمليات"، وأسفر عن إصابة مريضة.

وقبل ذلك، اتهم الجيش، قوات الدعم السريع باستهداف مستشفى الطوارئ في أم درمان؛ مما أوقع إصابات بمركز غسيل الكلى، ولاحقا أسفر عن مقتل 5 وإصابة 22.

تطور يشكل نقلة جديدة

وفي تطور جديد، أعلنت قوات الدعم السريع يوم الأحد، انضمام كامل قوة شرطة الاحتياطي المركزي في القطاع 28، في خطوة اعتبرتها القوات بأنها نقلة ستفتح الباب أمام انضمام آخرين.

وذكرت في بيان على "تويتر" أن "عدد القوة المنضمة لقوات الدعم السريع، بقيادة المقدم شرطة عبدالله شايب، بلغ 270 عنصرًا من الضباط وضباط الصف والجنود، بعدد 10 مركبات قتالية بكامل عتادها وتسليحها العسكري، إضافة إلى 6 مدرعات".

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام سودانية بأن سلاح الجو التابع للجيش نفذ غارات جوية على تمركزات من قوات الدعم السريع بمنطقة "بري" شرق الخرطوم.

مبادرة للحل

بدوره، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، استعداد الحكومة، لوقف إطلاق النار، لكنه اشترط على قوات الدعم السريع، إخلاء منازل المواطنين ومراكز خدمات الكهرباء والماء والطاقة، والمقار الحكومية.