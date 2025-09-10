ماذا دار خلال لقاء قيس سعيد وعراقجي في تونس؟

وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد العلاقات بين بلاده وإيران بأنها "أخوية وقائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والتشاور في المواقف والمناهج"، مؤكدا عزم تونس على تطوير العلاقات في جميع المجالات التي تهم الطرفين.

جاء ذلك خلال لقاء سعيّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته إلى تونس.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن عراقجي أعرب عن ارتياحه من المسار المتصاعد للعلاقات الإيرانية التونسية، "مع التقدير للمنهجية المبدئية لتونس تجاه تطورات منطقة غرب آسيا".

وذكرت الرئاسة التونسية أن سعيّد استهل اللقاء "بالتطرّق إلى الوضع الإقليمي وما تتعرّض إليه المنطقة من استهداف ممنهج لأمنها واستقرارها وخاصّة ما يجري في فلسطين المحتلة".

وأضافت الرئاسة أن سعيّد شدد "على أنّ حرب الإبادة المتواصلة والجرائم التي تُرتكب كلّ يوم تحت أنظار العالم لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني".