تصعيد واتهامات بالتحريض.. أين تتجه أزمة المحامين في تونس؟

أحدث توقيف محاميَيْن بارزَين في تونس، أزمة غير مسبوقة بين السلطة والمحامين الذين أعلنوا إضرابًا عامًّا، وسط اتهامات من وزارة الداخلية بالسعي إلى "التحريض" وتعميق الأزمة.

وشهدت تونس توترًا بين المحامين والسلطة بعد تدخل عناصر الأمن لتوقيف المحاميين سنية الدهماني ومهدي زقروبة، واتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية في تونس فاكر بوزغاية "أطرافًا" بـ "السعي للتحريض وبث البلبلة بين المحامين والدولة والمؤسسة الأمنية".

ونفى بوزغاية في المقابل استعمال القوة المفرطة خلال اقتحام هيئة عمادة المحامين أو التسبب في عمليات عنف وتهشيم وذلك إثر تداول مقاطع فيديو لبلور مهشم على أرضية الهيئة.

إجراءات قانونية

وأوضح بوزغاية في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية أن "تنفيذ مذكرات التوقيف في مقر دار المحامي (هيئة المحامين) كان بتعليمات من النيابة العامة وتم تنفيذها من قبل أفراد الأمن بشكل قانوني''.

وأكد أنه "خلال تنفيذ مذكرات الجلب تمت مجابهة أفراد الأمن بردّ فعل مبالغ فيه واستعصاء، وكل أعمالنا في هذا الإطار موثقة بالأدلة ولسنا مَن تسبب في العنف والتهشيم" وفق تعبيره.

ومن جانبه بعث رئيس هيئة المحامين، حاتم المزيو، برسائل مبطنة مفادها أن هيئته لا تسعى إلى التصعيد بعد أن لاح شبح الصدام المباشر بين السلطة والمحامين في الأفق.

وقال المزيو خلال مؤتمر صحفي عقد بدار المحامين في العاصمة تونس إن "المحاماة التونسية تعيش فترة عصيبة بعد الاعتداء على مقراتها لذلك ندعو رئيس الجمهورية إلى التدخل".