نتنياهو: لا نعتزم ضمّ غزة وسنسلّمها لجهة انتقالية بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "CNN-News18" الهندية، إن إسرائيل لا تعتزم ضمّ قطاع غزة، مؤكدًا أن الخطة لما بعد الحرب تتضمّن تسليم إدارة القطاع لهيئة حكم انتقالية، وليس الإبقاء عليه تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو أن أهداف الحرب لا تزال ثابتة، وهي القضاء التام على حركة حماس، وعودة جميع الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف أن الحرب يمكن أن تنتهي سريعًا، "حتى غدًا"، إذا ما قررت حماس تسليم أسلحتها وإطلاق سراح الأسرى دون شروط، على حد تعبيره.

طوق أمني داخل غزة

وفيما يتعلّق بمستقبل القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية، كشف نتنياهو عن نية إسرائيل إقامة "طوق أمني" داخل غزة، بهدف التصدي لما وصفه بـ"التهديدات المستقبلية".

واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لضمان أمن إسرائيل ومنع تكرار الهجمات، مؤكدًا أن رؤية إسرائيل لمرحلة ما بعد حماس لا تشمل احتلالًا طويل الأمد، بل نقل الإدارة إلى جهة جديدة لم يسمّها، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الأمنية على الحدود.

اعتبارات إنسانية

وفي معرض حديثه عن الوضع الإنساني، شدد نتنياهو على ضرورة فصل المدنيين الأبرياء عن عناصر حماس، في محاولة لتمييز السكان المدنيين في غزة عن التنظيم، الذي تحمّله إسرائيل مسؤولية هجوم 7 أكتوبر واستمرار القتال.

تصريحات نتنياهو تأتي في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط تصاعد الانتقادات الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة، فيما لا تزال المفاوضات حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى متعثّرة حتى الآن.