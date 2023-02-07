سوريا.. فرار نحو 20 سجينًا داعشيًا من سجن راجو بعد الزلزال

نفذ نزلاء سجن في شمال غرب سوريا الاثنين عصيانا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، حيث تمكن 20 منهم على الأقل من الفرار من المنشأة التي تضم سجناء غالبيتهم أعضاء في تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدر في السجن لفرانس برس.

ويحتجز السجن التابع للشرطة العسكرية في بلدة راجو قرب الحدود التركية نحو ألفي سجين، قرابة 1300 منهم يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، بحسب المصدر.