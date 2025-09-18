 الجيش الإسرائيلي قطع الاتصالات بالكامل عن مدينة غزة

وثقته بكاميرتها.. مجندة إسرائيلية تتعرض لانفجار في خان يونس (فيديو)

الجندية قبل لحظات من وقوع الانفجار
تفاجأت مجندة في الجيش الإسرائيلي، كانت تقوم بجولة ميدانية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بتعرضها لانفجار عنيف، خلال بث مباشر.

وكانت المجندة تصور جولتها من داخل عربتها العسكرية، في إحدى مناطق مدينة خان يونس، في بث مباشر، قبل أن يباغتها انفجار قوي من الخلف.

وأشارت تقارير عبرية إلى أن المجندة الإسرائيلية تدعى عيدين فيلدمان وأصيبت مع عدد من زملائها الجنود الإسرائيليين في الانفجار الذي تعرضوا له.

وكشفت منصات تابعة للمستوطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم نقل جنود إلى مستشفى "بلينسون" أصيبوا في هجوم فلسطيني في قطاع غزة.

