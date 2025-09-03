كايا كالاس: اجتماع شي وبوتين وكيم يمثل تحديا مباشرا للنظام الدولي

سموتريتش: "سنبيد" السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتشالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 12:06 م

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل  سموتريتش السلطة الفلسطينية بـ"الإبادة"، قائلاً: "سنبيدها إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا"، على حد تعبيره.

وأضاف سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن "فرض السيادة في الضفة الغربية سيحول دون إقامة دولة إرهاب فلسطينية ترغب في القضاء علينا"، معتبراً أن فرض تلك السيادة خطوة واقعية لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل، وفق قوله.

وشدد على أن إسرائيل لن تسمح أن تتحول مدنها إلى ما يشبه مناطق غلاف غزة.

وأكد سموتريتش أن الإدارة الأمريكية تؤيد إسرائيل في قرار القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية، مشدداً "لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات".

