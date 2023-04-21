120 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد بالمسجد الأقصى

أدى، اليوم الجمعة، ما يقرب من 120 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك.

واعتاد الفلسطينيون التواجد في الأقصى وأداء صلاة العيد حاضرة، رغم المعوقات المعتادة التي تواجههم في كل عيد من قبل السلطات الإسرائيلية.