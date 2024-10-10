تحذيرات أممية من إقرار تشريعات تنهي عمل "الأونروا" في إسرائيل

حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، إسرائيل من المضي قدماً في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك وسط استعداد إسرائيلي للمصادقة على تشريع ينهي أنشطة الوكالة في إسرائيل.

وتتّهم إسرائيل بعضاً من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأشعل الحرب في غزة.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأحد، على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء أنشطة وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.

أخبار ذات علاقة إسرائيل والأمم المتحدة.. كيف أطاحت طموحات نتنياهو بالقانون الدولي؟

وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا".

وأضافت غرينفيلد أنّ من شأن هذين التشريعين، إذا ما أُقرّا، أن "يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في جميع أنحاء العالم"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت الجزائر، التي دعت مع سلوفينيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأزمة في الأراضي الفلسطينية، إنّ "السلطات الإسرائيلية أعربت منذ سنوات عن رغبتها واستعدادها لتفكيك الأونروا".

وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، الذي تشغل بلاده حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، إنّ "هذا القرار يرمز إلى اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي لا يمكن المساس بها، ونؤكّد أنّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا تخضع للتقادم".

إجماع أممي لاحترام عمل الأونروا

وأجمع كل أعضاء مجلس الأمن على دعوة إسرائيل إلى احترام عمل الأونروا وحماية موظفي هذه الوكالة.

وحذّر رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، مجلس الأمن الدولي من أنّ "كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب"، مشيراً إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا قُتلوا خلال 12 شهراً.

وقال لازاريني إنّ "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزاً للمصادقة النهائية من قبل الكنيست الإسرائيلي".

وأضاف أنّ إسرائيل "تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي".

وأكد أنّه "إذا تم إقرار مشروعي القانون، فإن العواقب ستكون وخيمة، من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها، التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا في غزة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إنه بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحذره فيها من أنّ هذا التشريع "قد يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

أخبار ذات علاقة غوتيريش يحذر نتنياهو.. منع عمل "الأونروا" يفجر كارثة

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لمجلس الأمن: "نحن ندعم الأونروا وما قاله لازاريني بشكل كامل ونأخذه على محمل الجد، ونكرّم منظمة لا غنى عنها ويجب حمايتها بكل الوسائل".

وأضاف منصور أن الأونروا هي "أعظم قصة نجاح في تاريخ الأمم المتحدة".

وتأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان.

وخلص تحقيق داخلي نُشر في آب/أغسطس إلى أن 9 موظفين "ربما شاركوا في الهجمات المسلحة التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر" على إسرائيل.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، لمجلس الأمن: "نعم، نحن نعمل مع وكالات الأمم المتحدة"، مضيفاً "نحن قادرون وعلى استعداد للعمل على الأرض".

وتابع: "قارنوا جهودنا بإخفاقات الأونروا، لقد سمحت الأونروا في غزة لحماس بالتسلل إلى صفوفها".