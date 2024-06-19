غارة إسرائيلية تدمر منزل وزير لبناني سابق

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان (رسمية) بأن "فيلا" تعود إلى الوزير السابق علي عرب تعرضت لغارتَين إسرائيليتين، في محيط منطقة البساتين في بلدة البرغلية، شمالي مدينة صور، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائرات حربية أغارت على مبنى عسكري لـ"حزب الله" في منطقة صور، وبنية تحتية للحزب في منطقة الخيام جنوبي لبنان.

وقال: "اعترضت الدفاعات الجوية بنجاح هدفا جويا مشبوها فوق المجال الجوي اللبناني، حيث لم يخترق الهدف الأراضي الإسرائيلية"، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بـ"الإنذارات في الساعة الأخيرة في منطقة كريات شمونا، فقد تم رصد إطلاق نحو 15 قذيفة صاروخية من لبنان نحو المنطقة، إذ تم اعتراض بعضها من دون وقوع إصابات". وأعلن أن قصفا مدفعيا استهدف مصادر النيران.

وانتشر فيديو للحظة استهداف الفيلا، في حين لاحظ نشطاء على منصة "إكس" أن الشخص الذي صور لحظة قصف الموقع كان حضّر كاميرته مسبقا لتوقفه مخابرات الجيش اللّبناني. لكن معلومات أشارت إلى أن الشخص سلّم نفسه لمخابرات الجيش. وأظهر تسجيلٌ حصول غارة مسيرة قبل الغارة الحربية بدقائق، وأنه جهز كاميرته بعد حصول الغارة الأولى.