قرقاش: اهتمام الإمارات وقف حرب السودان واهتمامهم تشويهنا

وتابع: "اهتمامنا وقف الحرب والعودة للمسار السياسي، اهتمامهم تشويه موقفنا عوضا عن وقف هذه الحرب".

وكان مندوب الإمارات الدائم في مجلس الأمن، محمد أبو شهاب، أكد أمس أن الأكاذيب الصادرة عن بعض ممثلي السودان، التي تستهدف دولة الإمارات تهدف إلى صرف الأنظار عن الأعمال الشنيعة التي ترتكبها الأطراف المتحاربة، مشيراً إلى أن الإمارات ستستمر في تقديم جهودها سعيا منها للحل السياسي الذي يحفظ السودان وشعبه.

وقال أبو شهاب أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان الثلاثاء: "إن الاعتماد على الأكاذيب والمعلومات المضللة والدعاية التي ينشرها بعض الممثلين السودانيين باسم أحد الفصائل المتحاربة، واستهداف الإمارات ودول أخرى، يهدف إلى تعمية المجتمع الدولي عن الأعمال الشنيعة التي ترتكب على الأرض من قبل الأطراف المتحاربة".

وشدد على أن "هذه الجهود الخادعة لصرف الانتباه لن تثني الإمارات عن مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإيجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان ويساعد الشعب السوداني".

وقال أبو شهاب إن بلاده خصصت يوم الإثنين، 70% من تعهداتها البالغة 100 مليون دولار، لوكالات الأمم ومنظماتها الإنسانية والإغاثية، لدعم الجهود الإنسانية في السودان.